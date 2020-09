VIDEO. Dramático rescate de una mujer atrapada en un edificio que se incendiaba

Testigos registraron en video el dramático rescate de una mujer que había quedado atrapada en la ventana de un edificio de varios pisos de altura en Nueva York, tras registrarse un incendio en su apartamento.

El incendio inició la madrugada del pasado 1 de septiembre, cuando se reportaron llamas en una residencia de Lenox Avenue, en el barrio Harlem, en Estados Unidos.

Cuando los rescatistas llegaron al edificio, se percataron de que la mujer había quedado atrapada en el piso 16 del inmueble. Sin perder más tiempo, el bombero Brian Quinn descendió parcialmente desde la ventana de un nivel superior para alcanzar a la aterrorizada mujer e intentar calmarla mientras preparaban el rescate.

“Estaba justo detrás de ella, así que si ella decidía saltar o soltarse, la sostendría contra el cristal. Solo le dije: ‘No te dejaré caer. Te llevaremos adentro’”, relató Quinn, citado por el portal RT, sobre la conversación que tuvo con la mujer.

Las imágenes, que muestran a Quinn bajando por la ventana a varios metros de altura, mientras columnas de humo salían del edificio en llamas, se viralizaron en las redes sociales.

A la valiente acción de Quinn se sumó la de sus compañeros de división, que tras luchar contra las llamas por aproximadamente 40 minutos lograron controlar el siniestro.

Se informó que al menos dos inquilinos tuvieron que ser hospitalizados.

Daniel Nigro, comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), elogió la “valentía” de los socorristas y calificó la operación como “un rescate realmente heroico”.

“Es algo que rara vez se hace y, sin embargo, ejercieron sus habilidades de inmediato, evaluaron la situación rápidamente e hicieron lo que había que hacer con valentía”, agregó Nigro.

