VIDEOS. Huracán Laura provoca incendio en planta química; llaman a residentes a buscar refugio

El azote del huracán Laura, debilitado a categoría 1, en Luisiana, provocó un grave incendio en una planta química en la ciudad de Lake Charles.

Según meedios locales, el incendio inició horas después de que el ojo del huracán pasara directamente sobre la ciudad.

El siniestro se habría producido debido a una fuga de cloro dentro de las instalaciones de BioLab.

Huge chemical fire just off I-10 in Lake Charles,LA pic.twitter.com/xQ1qcmPZYz — RadarOmega (@RadarOmega_WX) August 27, 2020

Large fire near oil refineries – Lake Charles @hurricanetrack pic.twitter.com/yk6QkpUjqf — GregNordstrom (@GregNordstrom) August 27, 2020

Autoridades trabajaban para contener la enorme nube de humo negro provocada por los productos químicos.

En tanto, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, aconsejó a los residentes buscar refugio y cerrar puertas y ventanas, así como apagar las unidades de aire acondicionado.

“Quédense dentro y esperen instrucciones adicionales de los funcionarios locales”, escribió el funcionario en Twitter.

🚨 If you are in the Westlake/Moss Bluff/Sulphur area, shelter in place, close your windows and doors and TURN OFF YOUR AIR CONDITIONING UNITS. There is a chemical fire. Stay inside and wait for additional direction from local officials. 🚨 — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

BioLab fabrica ácido tricloroisocianúrico, polvo de cloro para piscinas y otros productos químicos utilizados en limpiadores domésticos.

Estas dos sustancias son tóxicas para personas y animales si se ingieren o inhalan.

Estragos en Luisiana

Laura golpeó las costas estadounidenses durante la madrugada como un huracán de categoría 4.

Y aunque se espera que se degrade a tormenta tropical durante la jornada, el ciclón ya había provocado estragos en Luisiana.

“La amenaza que impone Laura a Luisiana continúa. Quédense en casa, y sigan las instrucciones y advertencias de las autoridades locales”, dijo más temprano el gobernador Bel Edwards.

As we wake up today, everyone must remember that the threat #Laura poses to Louisiana is ongoing. Stay home, continue to heed the warnings and instructions of local officials and monitor your local news to stay informed. #lagov #Laura #HurricaneLaura #lawx — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

El funcionario también confirmó la muerte de una menor de edad, luego de que un árbol cayera sobre su casa, en la zona de Leesville, derribado por los fuertes vientos.

Meteorólogos advirtieron sobre el riesgo persistente de una marejada ciclónica a medida que el huracán, uno de los más fuertes que jamás haya golpeado el estado, avanzaba tierra adentro.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre una crecida de las aguas mientras Laura se desplaza hacia el norte, rumbo a Arkansas.