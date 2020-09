Laboratorios prueban en seres humanos posible vacuna contra el Covid-19

El laboratorio francés Sanofi y el británico GlaxoSmithKline (GSK) comenzaron los ensayos clínicos en seres humanos de una potencial vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19).

Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Sanofi Pasteur, señaló en un comunicado que el lanzamiento de estos ensayos, de las fases 1 y 2, “es una etapa importante y un paso más hacia el desarrollo de una vacuna potencial para ayudarnos a vencer al Covid-19”.

La potencial vacuna se basa en una tecnología que Sanofi ya ha usado para producir una de sus vacunas contra la gripe y un elemento adicional desarrollado por GSK.

“Los estudios preclínicos mostraron un nivel de seguridad y de inmunogenicidad prometedores”, señala el comunicado.

We’re proud of our dedicated teams at @Sanofi, as well as our partner at @GSK, who have worked so hard to begin Phase1/2 clinical trials for a potential #COVID19 vaccine.

— Sanofi Pasteur (@sanofipasteur) September 3, 2020