EE. UU. emite alerta de viaje por efectos de la tormenta Nana

Estados Unidos emitió una alerta de viaje hacia Guatemala y Belice, debido al fortalecimiento de la tormenta tropical Nana.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los EE. UU. emitió una nota en la cual se señala que:

#Guatemala: Tropical Storm #Nana is expected to reach the coast of Honduras Sept 2 and could become a Category 1 hurricane prior to reaching Belize and Guatemala on Sept 3. There is risk of flooding, landslides, and damage to the road network. https://t.co/AiWuUMMQMM pic.twitter.com/82l59xtsq3

— Travel – State Dept (@TravelGov) September 2, 2020