“Yo lo que quiero es evitar contagios”, dice ministra de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) distribuyó en todos los servicios de esa cartera las 120 mil pruebas de antígeno que fueron adquiridas para detectar el COVID-19, afirmó la titular de esa cartera, Amelia Flores.

La funcionaria se manifestó de esa forma este martes 1 de septiembre en el Congreso de la República, a donde fue citada por la bancada Todos.

Flores dijo a los diputados que la labor que le corresponde consiste en evitar que la ciudadanía se contagie del nuevo coronavirus.

“A mí no es que me interese bajar de color en el semáforo. Yo lo que quiero es evitar contagios y por eso estoy haciendo pruebas, entonces he ahí la razón, mientras más pruebas podamos realizar, más certeza vamos a tener de lo que se está dando”.