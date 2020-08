Las mujeres tendrían una mejor respuesta inmunitaria al Covid-19, según estudio

La respuesta inmunitaria de las mujeres contra el coronavirus (Covid-19) sería mejor que la de los hombres, según señala un estudio publicado este miércoles en Estados Unidos.

“Lo que hemos encontrado es que los hombres y las mujeres desarrollan diferentes tipos de respuesta inmunitaria a Covid-19”, aseguró el profesor Akiko Iwasaki, de la Universidad de Yale, autor principal del estudio.“Estas diferencias pueden implicar una mayor susceptibilidad de los hombres ante esta enfermedad”, añadió el especialista.

El estudio recuerda que “los hombres representan 60 % de los fallecidos de Covid-19 en el mundo”.

A Nature paper outlines the differences in the immune response of male and female patients with COVID-19. The findings may help to guide a sex-based approach to the treatment and care for male and female patients. https://t.co/D2mwWsBeGc pic.twitter.com/zlERofEPLV

