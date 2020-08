La tormenta Laura se convierte en huracán en el Golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) anunció este martes que la tormenta tropical Laura se convirtió en huracán en el Golfo de México, con vientos de 120 kilómetros por hora, mientras amenaza la costa estadounidense.

Se espera que Laura se fortalezca antes de llegar a las costas del suroeste de Luisiana y parte de Texas, el miércoles.

“Laura se convirtió en un huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas más fuertes”, señaló el NHC en un boletín.

Update at 7:15 AM CDT: NOAA Hurricane Hunter reports that #Laura has become a hurricane.

“Se pronostica un fortalecimiento significativo en las próximas 48 horas, y se espera que Laura sea un huracán mayor cuando toque tierra”, agregó.

En tanto, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que se espera que Laura “toque tierra al menos como un huracán de categoría 3”.

“Asegúrense de estar preparados, tengan lo necesario y sigan las noticias locales para estar informados”, advirtió el funcionario en su llamado de atención a los habitantes del estado.

The NOAA Hurricane Hunter reports that #Laura has become a hurricane. It is expected to make landfall as at least a category 3. Make sure you are prepared, have a game-plan in place, have the supplies you need and that you monitor your local news to stay informed.

Estragos en el Caribe

El ciclón pasó el lunes por Cuba, donde dejó intensas lluvias y fuertes marejadas, y antes por la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, dejando una estela de al menos 24 muertos.

Laura se desplaza ahora a unos 28 kilómetros por hora, alejándose de Cuba y adentrándose en el Golfo de México, para acercarse luego a “la costa superior de Texas y el suroeste de Luisiana el miércoles en la noche”.

Se moverá tierra adentro en esa zona el jueves.

Here are some some recent satellite images of strengthening Hurricane #Laura over the southeastern Gulf of Mexico. The next forecast update will be at 10 AM CDT.

Las lluvias de Laura castigaron las regiones de Guantánamo y Santiago, en el este de Cuba. Varias ciudades ya reiniciaron gradualmente sus actividades, pero afectaciones en el servicio de electricidad.

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre, podría ser especialmente severa este año. El NHC espera hasta 25 depresiones, siendo Laura la decimosegunda.

*Con información de AFP