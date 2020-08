Tormenta tropical Laura deja su primera víctima mortal en Haití

Una niña de 10 años se convirtió este domingo en la primera víctima mortal de la tormenta tropical Laura, que provocó lluvias e inundaciones en el sudeste de Haití.

La menor murió luego de que un árbol cayera sobre su vivienda, en Anse-à-Pitres, según un informe preliminar de Protección Civil transmitido a la AFP.

Varias casas ya estaban inundadas en este pueblo fronterizo del sudeste de Haití, donde se producían evacuaciones, agregó la institución.

Localizada sobre República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española, la tormenta generó lluvias en varias ciudades del país.

The Sunday morning Key Messages for Tropical Storm #Laura are below. You can always get the latest forecast at https://t.co/tW4KeGdBFb. Consult your national meteorological service for local conditions outside of the United States and https://t.co/SiZo8ozBbn in the U.S. pic.twitter.com/N6KJGB4Z8R

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020