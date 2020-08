La tormenta tropical Marco se convierte en huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmó que la tormenta tropical Marco se convirtió en huracán este domingo, y se prevé que azote al estado de Louisiana, en Estados Unidos, el lunes.

“Los datos (…) indican que Marco se ha convertido en un huracán con vientos máximos de 75 millas por hora (120 kilómetros por hora) con ráfagas más altas”, dijo el NHC, con sede en Miami.

Las autoridades estadounidenses prevén, no obstante, que Marco se debilite “rápidamente” una vez que toque tierra.

#Marco has become a hurricane, according to data from the Air Force @403rdWing Hurricane Hunters. Maximum winds are 75 mph (120 km/h) with higher gusts. https://t.co/MPtF0KuhE3 pic.twitter.com/o7GbutfMHU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

Huracanes gemelos

En tanto, meteorólogos pronosticaban que dos huracanes azotarán la costa estadounidense del Golfo en los próximos días, amenazando con lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones en toda la región.

Medios estadounidenses dijeron que los huracanes gemelos no tenían precedentes en el Golfo de México desde que comenzaron los registros hace 150 años.

There is a risk of flash flooding from heavy rainfall across southeastern Louisiana, southern Mississippi, and southern Alabama on Monday and Tuesday from #Marco according to @NWSWPC. Up to 6" of rain is possible in some areas. https://t.co/Cq9WE2WUwM pic.twitter.com/0twBeJ0E7f — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

Se espera que la tormenta tropical Laura, que causó inundaciones en Haití se convierta en huracán el martes, y podría golpear esa misma región estadounidense.

Desde el viernes, Haití se encuentra en alerta naranja ante la amenaza de Laura, cuyos vientos se intensificaron durante su paso por el sur de Puerto Rico el sábado por la mañana.

Las operaciones de cabotaje, es decir, los viajes cortos de puerto a puerto a lo largo de las costas, han sido prohibidas por las autoridades haitianas hasta nuevo aviso.

11 am EDT Sunday, August 23 Key Messages for Tropical Storm #Laura: There is an increasing risk of storm surge, rainfall, and wind impacts along portions of the U.S. Gulf coast by the middle of the week. https://t.co/FpZhKZqV80 pic.twitter.com/RJmyMkm6B2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020

Cada año, de junio a noviembre, Haití está bajo la amenaza de ciclones, pero los fuertes chaparrones son suficientes para amenazar la vida de los ciudadanos más desfavorecidos, obligados a vivir en zonas de riesgo, cerca de canales o barrancos atascados con desechos.

Según el NHC, el ojo de Laura se desplazará a través de Haití y República Dominicana en la mañana, pasará cerca o sobre Cuba la noche del domingo y el lunes para luego seguir hacia el sureste del Golfo de México la noche del lunes y el martes.

*Con información de AFP