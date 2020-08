Los republicanos confirman a Trump como candidato presidencial

El Partido Republicano abrió este lunes su convención con la nominación formal del mandatario Donald Trump como candidato presidencial de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Sin sorpresa, los cerca de 330 delegados partido reunidos en Charlotte, Carolina del Norte, designaron al mandatario como su candidato, en el marco del primer día de la convención republicana.

Los delegados presentes en la sala comenzaron a votar por orden alfabético, empezando con Alabama. Hacia las 16:10 (hora GMT), Trump había superado los 1 mil 276 votos necesarios para convertirse en el candidato republicano, sin ningún voto en contra.

Over the Top! The @GOP delegates have spoken and President @realDonaldTrump and Vice President @Mike_Pence are the official Republican nominees for President and Vice President of the United States! #FourMoreYears pic.twitter.com/zmMD2thKgw — #RNC2020 GOP Convention (@GOPconvention) August 24, 2020

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tomó la palabra durante la votación para abogar por la reelección.

“Estados Unidos necesita otros cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca”, dijo el vicepresidente.

It’s official: President @realDonaldTrump and Vice President @Mike_Pence are the 2020 @GOP nominees. With Trump-Pence at the top of the ticket, Republicans are ready for a huge WIN in November! #FourMoreYears pic.twitter.com/vxNkW8HmZw — #RNC2020 GOP Convention (@GOPconvention) August 24, 2020

“Un lugar muy bueno para mí”

El mandatario arribó luego a la convención, ansioso por diferenciarse de su rival demócrata, Joe Biden, recluido en su residencia en Delaware debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Solo quería agradecer a todos por estar aquí. Sentía la obligación de venir a Carolina del Norte. Ha sido un lugar que ha sido muy bueno para mí”, dijo Trump.

“Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país”, añadió el mandatario. Adicto a la provocación, mientras los presentes gritaban la consigna “cuatro años más”, el mandatario replicó: “si quieren volverlos locos digan 12 años más”.

Trump figura rezagado en las encuestas, que ubican a Biden como favorito, en momentos en que su gobierno se ve muy presionado por la gestión de la pandemia, que ya ha dejado unos 176 mil muertos en Estados Unidos, derivando además en una crisis económica con millones de desempleados.

A diferencia del cónclave demócrata, que finalizó el jueves y fue mayoritariamente virtual, en la convención republicana tendrán un mayor peso las actividades presenciales, a pesar de la emergencia sanitaria.

*Con información de AFP