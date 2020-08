EE. UU. reitera llamado para que se respete fallo de la CC para elección de magistrados del OJ

Estados Unidos se pronunció nuevamente sobre la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ). Este viernes el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, publicó un mensaje en Twitter apoyando las recientes declaraciones del presidente, Alejandro Giammattei, y pidió que se respete el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación con el tema.

Además, resaltó que “la transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales son esenciales para el estado de Derecho”.

We welcome President @DrGiammattei's statements calling for an expeditious selection of new magistrates in a manner consistent with the Constitutional Court’s ruling.

Transparency and compliance with constitutional requirements are essential to the rule of law.

