Asteroide pasó cerca de la Tierra y los astrónomos no pudieron detectarlo

Un asteroide pasó recientemente cerca de la Tierra, a la distancia más corta jamás registrada sin impactar, y los astrónomos no pudieron detectarlo.

El objeto, inicialmente catalogado como ZTF0DxQ y ahora bautizado como 2020 QG, tiene el tamaño de un automóvil y se acercó a 2 mil 950 kilómetros de la Tierra el pasado 16 de agosto.

Según Space.com, citando a representantes de la NASA, el 2020 QG es el asteroide conocido que más se ha acercado a nuestro planeta sin impactar, lo que supone una sorpresa para los expertos.

De hecho, el objeto no fue detectado hasta seis horas después de su acercamiento, por el Observatorio Palomar, en San Diego, Estados Unidos.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet. @renerpho Simulation: https://t.co/a81R100OwV Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

“El asteroide se aproximó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No notamos su llegada”, dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, citado por medios internacionales.

Chodas confirmó que el objeto es el “más cercano jamás registrado”, si se descartan “unos pocos asteroides que han impactado en nuestro planeta”.

Por su parte, el astrofísico Jorge Zuluaga, profesor titular de la Universidad de Antioquia, destacó que este tipo de eventos son comunes, pues “por cada uno de estos ‘acercamientos’ hay otros 100 que pasan desapercibidos”.

El asteroide, que pasó a una velocidad de 44 mil 440 kilómetros por hora, mide entre 3 y 6 metros de diámetro.

Su tamaño, no obstante, hace que no pueda ser considerado como “potencialmente peligroso”, puesto que la NASA clasifica como tal a los objetos de un tamaño superior a los 150 metros y que se aproximan a una distancia menor a 7.5 millones de kilómetros de la Tierra.

Con el objetivo de proteger a la Tierra de una posible colisión con algún cuerpo celeste que avance en nuestra dirección, la NASA planea experimentar con el desvío de un asteroide por medio de una misión llamada Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide (DART).

El proyecto está programado para 2022, y este buscará desviar la roca bautizada como “Dimorphos”.

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named "Dimorphos," reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv

— NASA (@NASA) June 23, 2020