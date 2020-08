La jueza Erika Aifán denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una posible intención de obstaculizar su trabajo y vulnerar su independencia judicial.

Según dijo, eso ha provocado retrasos en los casos asignados al Juzgado de Mayor Riesgo D y que involucran a personas particulares, empresarios y exfuncionarios.

En octubre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció su labor y aseguró que la juzgadora es una “figura destacada en la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

Erika Aifán is a leading figure in the fight against impunity in #Guatemala. The judge at Guatemala’s Criminal High Risk Tribunal, believes that making sure that #justice is done helps both the government and more importantly, the citizens. ➡️ Read more: https://t.co/Fu1TokANSp pic.twitter.com/V4arlFe7dN

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 21, 2019