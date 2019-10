VIDEO. La ONU destaca la labor de la jueza Erika Aifán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la labor de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, de quien señaló:

Erika Aifán is a leading figure in the fight against impunity in #Guatemala. The judge at Guatemala’s Criminal High Risk Tribunal, believes that making sure that #justice is done helps both the government and more importantly, the citizens. ➡️ Read more: https://t.co/Fu1TokANSp pic.twitter.com/V4arlFe7dN

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 21, 2019