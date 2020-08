Detectan una galaxia similar a la Vía Láctea a 12 millones de años luz

Un hermoso anillo de luz sobre fondo negro: astrónomos anunciaron este miércoles haber detectado una galaxia parecida a la Vía Láctea, ubicada a 12 mil millones de años luz de distancia.

En una nota de prensa, el Observatorio Europeo Austral (ESO) señaló que la galaxia, repertoriada con el código SPT0418-47, se encuentra tan distante que su luz tardó más de 12 mil millones de años en llegar, por lo cual se la ve tal cual era cuando el Universo tenía mil 400 millones de años, o sea, apenas el 10 % de su edad actual.

1/4 Astronomers using @ALMAObs , in which we are a partner, have revealed an extremely distant and therefore very young galaxy that looks surprisingly like our Milky Way.

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Rizzo et al.https://t.co/wb2aoDuMq6 pic.twitter.com/HbsZW6ogTJ

— ESO (@ESO) August 12, 2020