Trump tuitea video de un partidario de su gobierno que elogia el "poder blanco"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió el domingo un video de un enfrentamiento entre manifestantes opositores y partidarios de su gobierno en el que un hombre elogia el "poder blanco", antes de eliminarlo tras las protestas que suscitó.

"Gracias a la gran gente de The Villages", tuiteó Trump sobre la filmación. "La izquierda radical no hace nada. Los demócratas caerán".

La filmación, aparentemente realizada en la comunidad de jubilados The Villages, en Florida, muestra a un hombre que conduce un carrito de golf con los letreros "Trump 2020" y "America First" que grita reiteradamente "poder blanco" y al que un manifestante increpa tratándolo de "racista".

Trump tuiteó el video poco después de las 7H30. Pero a las 11 de la mañana ya no era visible en su cuenta de Twitter.

Here’s the video from The Villages Trump shared where a man is very audibly saying “White Power”

Obvious that Trump is a white nationalist but look forward to “serious” reporters tripping over themselves on why they shouldn’t call a racist person racist.pic.twitter.com/Wx1UG9DOtB

— Erick Fernandez (@ErickFernandez) June 28, 2020