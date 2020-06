Fauci niega que Trump haya pedido frentar pruebas de COVID-19 en EE. UU.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, negó el martes en una audiencia en el Congreso que el presidente Donald Trump le haya pedido frenar las pruebas de coronavirus (COVID-19), tras comentarios del mandatario en ese sentido que generaron alarma.

"A ninguno de nosotros se nos ha dicho que reduzcamos el ritmo de las pruebas", dijo Fauci a un panel de la Cámara de Representantes, sobre los esfuerzos para mitigar la pandemia. "De hecho, haremos más pruebas", agregó Fauci.

Otras tres autoridades sanitarias que asesoran a la Casa Blanca también respondieron de forma negativa cuando un legislador les preguntó si el mandatario republicano les había pedido suspender las pruebas.

Trump, que busca la reelección en noviembre, levantó una ola de críticas el sábado cuando, en un mitin de campaña en Tulsa, Oklahoma (en el que la mayoría de los asistentes no llevaba tapabocas ni respetaba la distancia social recomendada para evitar contagios), dijo que las pruebas para detectar COVID-19 son una "espada de doble filo", pues cuantas más se hacen, más casos se encuentran.

"Cuando haces las pruebas … vas a encontrar más personas, encontrarás más casos", argumentó Trump.

Más tarde, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la AFP que Trump estaba bromeando, lo que generó aún más molestia entre los críticos del presidente.

Sin embargo, el presidente insistió el martes en que sus comentarios no eran chiste.

"Yo no bromeo", le dijo Trump a periodistas antes de asegurar que el sistema de detección de COVID-19 de Estados Unidos es "el mejor" del mundo, que según el mandatario ha evaluado a 25 millones de personas.

….Dr. Anthony Fauci, who is with us in all ways, a very high 72% Approval Rating. So, if he is in charge along with V.P. etc., and with us doing all of these really good things, why doesn’t the Lamestream Media treat us as they should? Answer: Because they are Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020