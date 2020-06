Trump: solo me reuniría con Maduro para discutir su salida del poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó este lunes que solo se reuniría con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir su salida del poder.

El mandatario estadounidense habló después de que salieran a la luz declaraciones suyas en la que se mostraba proclive a un encuentro con el dirigente venezolano, sembrando dudas sobre su apoyo hacia el opositor Juan Guaidó.

Los fragmentos de una entrevista de Trump al portal Axios, difundidos el domingo, plantearon dudas sobre su política de "máxima presión" hacia Venezuela, abriendo la puerta a un encuentro con Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, Trump aclaró su postura.

Además, acotó que siempre se posicionará "contra el socialismo" y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020