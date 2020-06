La Unión Europea dona a Guatemala 72 mil pruebas para detectar el coronavirus

El presidente Alejandro Giammattei recibió este lunes un donativo entregado a Guatemala por parte de la Unión Europea (UE) para atender el tema de la pandemia del Covid-19.

Este consistió en 72 mil pruebas para detectar la enfermedad, las cuales serán utilizadas en unos 45 o 50 días, de acuerdo con el ritmo de aplicación de las mismas que lleva el Ministerio de Salud.

El gobernante destacó que es en los momentos críticos cuando se observan los amigos y honró el respaldo de la UE en esta situación difícil que se vive en el país.

Asimismo, dio a conocer que próximamente otros gobiernos amigos donarán pruebas Randox, que ayudarán a suplir las necesidades con equipos que permitirán tener laboratorios móviles e ir a comunidades a detectar nuevos casos.

Giammattei aseguró que su gobierno encontró un sistema de salud que había estado olvidado por décadas, pero se trabaja en mejorarlo.

No solo por el tema del Covid-19, sino para reforzar el sistema de atención primaria de salud, porque este da la posibilidad de detectar y prevenir enfermedades.

Esto pone en riesgo a los niños por falta de vacunación de sarampión, paperas, tos ferina, rubeola y otros, aseguró el funcionario.

La ministra de Salud, Amelia Flores, también se refirió hoy a este tema y manifestó su preocupación porque los menores no tengan acceso a las vacunas debido a la emergencia sanitaria.

“Si no están llegando a los servicios de salud, cuando terminemos el Covid-19 vamos a tener muertes por sarampión, por niños que no fueron vacunados por una enfermedad que ya no se ha visto en Guatemala y pueden aparecer muchísimas más enfermedades”, enfatizó.