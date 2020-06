Ministra de Salud califica como “grave” la situación de la red hospitalaria

La ministra de Salud, Amelia Flores, quien recién asumió el cargo, consideró que la situación de la red hospitalaria en el marco de la pandemia del Covid-19 es grave.

En una escala de 1 a 10 para describir la crisis en la que está el país, donde se ven hospitales saturados y se confirman cada día nuevos decesos por esta enfermedad, la funcionaria otorgó un 5.

Señaló que esa calificación la da siendo “bastante optimista”, pues se tiene un escenario difícil, tomando en cuenta que los servicios no estaban preparados para este tipo de abordaje.

“Todo el equipamiento que se requería hizo falta. También se dotó de algunos insumos, pero hace falta mucho, es algo que se ve en las demandas que se hace de parte de personal de los diferentes hospitales”, expresó.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en la que refirió que se trabaja en ampliar la red de centros específicos para atender casos de Covid-19.

Ya se cuenta con los de Villa Nueva y el Parque de la Industria, entre otros hospitales temporales, pero la construcción de los de Chimaltenango y Amatitlán ayudará mucho, además de los que se están abriendo de forma regional, aseguró.

Refirió que ya su equipo de trabajo ha sostenido conversaciones con los colegas que laboran en áreas administrativas de los distintos nosocomios.

Además, el viceministro Francisco Coma dialogará con personal médico que trabaja en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus para conocer sus necesidades y verificar qué procesos están en marcha o hace falta abrir para poder dotarlos.

“Tenemos un equipo que trabaja fuertemente, se está haciendo hoy un inventario de las necesidades más urgentes que se tienen en los hospitales, así como en las oficinas ejecutoras para poder comprar”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria aseguró que se cuenta con recursos financieros para atender el tema de insumos y para contratar a más personal médico, paramédico u otro que pueda necesitarse.

También se tienen fondos para extender los contratos de los profesionales que ya prestan servicios a la cartera, y a quienes inicialmente se les extendieron las plazas para tres meses.

“Se actuará lo más pronto posible para aplicar las medidas necesarias ante el colapso de los servicios”, destacó.

De igual forma, Flores habló del tema del oxígeno para los centros asistenciales. Señaló que se hizo una revisión el fin de semana y se estableció que se cuenta con abastecimiento para dos meses de ese insumo, pues ya está comprado.

Principales retos de su gestión

La ministra explicó cómo fue el proceso para llegar a ser la titular de la cartera de salud y por qué inicialmente optó por decir no a la propuesta del presidente Alejandro Giammattei.

Dijo que estaba trabajando en un proyecto importante para ella y estaba cómoda y satisfecha con los resultados que estaba teniendo.

“No estaba en mis expectativas ni proyectos de vida cambiar a una situación así. Cuando me habló para decirme que estaban integrando un equipo y que si yo quería asumir, en principio dije no”, expresó.

Sin embargo, después reflexionó sobre la responsabilidad social que se debe tener y accedió a encabezar las acciones en esta crisis.

Flores dio a conocer cuáles son los tres puntos principales que se atenderán durante su administración:

Fortalecimiento a la red de hospitales, lo que a su criterio es muy importante. “Estamos trabajando en otros hospitales Covid-19 para descongestionar los grandes. “No es posible dejar un hospital como Roosevelt y San Juan de Dios únicamente para Covid-19”, expuso.

Fortalecer la red de laboratorios, no solo el nacional, sino los de todo el país.

Establecer una estrategia de atención primaria en salud, porque de esta depende la disminución de casos a nivel comunitario. Para ello se trabajará en conjunto con municipalidades, iglesias y otros sectores.

Por aparte, indicó que revisarán los focos de corrupción dentro de la institución y se iniciarán los procesos legales para separar a las personas involucradas.

“La transparencia es lo más importante y conocemos de situaciones que se vienen dando, que entorpecen”, manifestó.

En ese sentido, refirió que cuando se les entregó el despacho les dijeron que la mayoría de eventos se botaron por situaciones manejadas por alguna junta calificadora que aceptó un producto y después se estableció que este no servía.

“Eso afectó el proceso para dotar de insumos a la red de hospitales”, enfatizó.

Atención de la pandemia

La ministra de Salud aseguró que incluso desde antes de asumir ha estado pendiente de la situación del Covid-19 en el país.

Y dio a conocer que aunque el pico de la enfermedad del coronavirus se tiene en la actualidad en el área urbana, de aquí en adelante se verá un aumento de casos a nivel comunitario en el área rural.

Añadió que trabaja de la mano con el doctor Edwin Asturias, quien dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), para atender esta situación.

“Con él vemos procesos epidemiológicos, no es ente separado a la salud ni responde solo al presidente, está consolidado con el equipo nuestro”, aseguró.

Anunció que la meta por ahora es incrementar a 5 mil por día las pruebas de Covid-19, tal como lo anunció Asturias con anterioridad, pero que si no es posible por lo menos buscarán llegar a 4 mil.

Por aparte, Flores se mostró preocupada pero personas están llegando en estado grave y muy tarde a los servicios de salud, por lo que se ha incrementado la cifra de fallecimientos.

Otro punto que según la ministra debe atenderse es el de la prevención de la enfermedad, pues opinó que no se está dando en el país como debería.

“No todos estamos conscientes de las medidas preventivas que debemos asumir. La mayoría está tranquilo porque tiene un botecito de alcohol en gel, pero el distanciamiento social no se está dando ni cuidar a las personas mayores”, dijo.

A su criterio, falta comunicación para la población sobre el tema. Además, para resaltar la importancia del lavado de manos con agua y jabón y el uso de la mascarilla.

Sin embargo, consideró que no solo se trata de que las personas sepan qué hacer, sino que también se dificulta el acceso a recursos, pues puede no haber agua en sus comunidades o no tener recursos para comprar un jabón o una mascarilla adecuadas.