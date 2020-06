ONU inicia debate sobre racismo y violencia policial, tras muerte de George Floyd

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, inició este miércoles un debate sobre el racismo y la violencia policial, a pedido de los países africanos que desean una investigación sobre el "racismo sistémico", en particular en Estados Unidos, donde la muerte de George Floyd ha generado un movimiento de protesta mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes una modesta reforma policial para prohibir las polémicas prácticas de detención mediante estrangulamiento, salvo en el caso de peligro para la vida del agente.

Floyd murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis, asfixiado por un policía durante un violento arresto.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la muerte de Floyd fue un acto de "brutalidad gratuita", símbolo de un "racismo sistémico" y abogó por "reparaciones bajo formas diferentes" para enfrentar el legado de la esclavitud y el colonialismo.

Mediante vídeo, Philonise Floyd, hermano de la víctima, pidió que la ONU ponga en marcha una "comisión independiente" sobre el suceso.

En una versión inicial, el texto reclamaba la creación de esa comisión de investigación internacional independiente, una estructura de alto nivel generalmente reservada a las grandes crisis como el conflicto sirio.

Pero Estados Unidos ha presionado a través de sus aliados para que se suprima esta mención de la versión final, según varias fuentes.

El nuevo borrador se limita a pedir a Bachelet que "establezca los hechos y las circunstancias relativas al racismo sistémico, las presuntas violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y el los malos tratos contra los africanos y las personas de origen africano".

Systemic racial discrimination extends beyond any expression of individual hatred. It results from bias in multiple systems and institutions of public policy, which separately and together perpetuate and reinforce barriers to #equality.

📺 https://t.co/QmhqF0qNwk#FightRacism

— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 17, 2020