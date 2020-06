“Hartos de que nos maten”: Cientos marchan en Atlanta en contra del racismo

Cientos de manifestantes marchaban este lunes en Atlanta, Georgia, para protestar contra el racismo y la brutalidad policial, tras la muerte de Rayshard Brooks, un hombre afroamericano de 47 años, a manos de un agente en el estacionamiento de un restaurante.

"Estamos hartos de que nos maten", escribió la NAACP, la mayor organización del país de defensa de los derechos de los afroestadounidenses, en un comunicado.

"La NAACP de Georgia utilizará su derecho constitucional a la reunión para exigir a los legisladores estatales que atiendan nuestras demandas legales y garanticen una reforma de la justicia penal (…) y pongan fin a la violencia policial hacia nuestras comunidades", apuntó.

