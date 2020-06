Expresidente Morales reaparece en Twitter y felicita a Trump por su cumpleaños

Tras un largo período ausente de la red social, el expresidente guatemalteco, Jimmy Morales, volvió a utilizar su cuenta oficial de Twitter este domingo, con el fin de enviar un mensaje de felicitación al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por medio de un breve mensaje, Morales le deseó un feliz cumpleaños a Trump, quien este 14 de junio celebra el día de su nacimiento.

"Feliz cumpleaños, presidente Donald Trump. Siempre estaré agradecido por su amistad y apoyo a la soberanía y el desarrollo de Guatemala. Dios Bendiga", escribió Morales en idioma inglés.

Happy birthday President @realDonaldTrump . I will always be thankful for your friendship and support to Guatemala's sovereignty and development. God bless. #KAG pic.twitter.com/tTZuIXvO3j

El expresidente guatemalteco no había utilizado su cuenta oficial de Twitter desde hace casi seis meses.

Su último tuit fue publicado el 21 de diciembre del año pasado, cuando Morales expresó, por medio de la red social, su consternación por el fatal accidente de tránsito ocurrido en Gualán, Zacapa, el cual dejó más de 20 muertos.

Morales, no obstante, sigue activo en Facebook, plataforma que habitualmente utiliza para publicar mensajes relacionados con la coyuntura nacional.

Jimmy Morales dejó el cargo del país el pasado 14 de enero, tras finalizar su mandato, siendo sustituido por el actual presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Por su parte, el presidente Trump, quien este domingo cumplió 74 años, se pronunció en Twitter tras la difusión de un video en el que se lo ve teniendo dificultades para bajar una escalera luego de pronunciar un discurso en la academia militar de West Point, y negó estar disminuido físicamente.

"La rampa de acceso era muy larga y estrecha, no tenía baranda y sobre todo estaba muy resbaladiza", dijo Trump, enfatizando que debió ser doblemente prudente para no caerse y dar ocasión a los medios de burlarse de él.

Dijo además que los tres últimos metros de la rampa los recorrió "corriendo".

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020