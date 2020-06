Trump autoriza sanciones contra funcionarios de la CPI que procesen a militares de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares de su país, en un momento que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.

En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación.

"Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.

Happening today: President @realDonaldTrump is signing an executive order to "authorize economic sanctions on employees of the International Criminal Court (ICC) for pursuing investigations into U.S. military and intelligence personnel at Russia’s behest." https://t.co/qTKEBMjMll

— The White House (@WhiteHouse) June 11, 2020