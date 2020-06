Nueva York amenaza con revertir el desconfinamiento tras violación de protocolos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, amenazó con revertir los planes de desconfinamiento gradual en la ciudad, después que este domingo grandes multitudes se reunieran fuera de los bares locales, violando los protocolos de combate al coronavirus (COVID-19).

Cuomo dijo que su oficina ha recibido 25 mil denuncias contra empresas, mientras los neoyorquinos vuelven a salir a las calles para disfrutar del fin de semana soleado de primavera.

"Muchas violaciones de distanciamiento social, fiestas en la calle, restaurantes y bares que ignoran las leyes", tuiteó el gobernador.

"Cumplamos la ley o habrá acciones del Estado", advirtió Cuomo a las autoridades locales.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 14, 2020