Nueva York levantó el toque de queda impuesto por las protestas

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio levantó el domingo el toque de queda vigente en la ciudad durante casi una semana mientras las protestas antiracistas arreciaban allí y en todo Estados Unidos.

"Ayer y en la última noche vimos lo mejor de nuestra ciudad", tuiteó de Blasio y anunció que el fin del toque de queda se hacía "efectivo inmediatamente".

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020