VIDEO. Ola de protestas contra el racismo en varios países de Europa

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Europa este domingo para manifestar contra el racismo, siguiendo la ola de protestas desatada en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

En Madrid, España, los manifestantes, unos 3 mil según las estimaciones de la policía local, se reunieron a media jornada frente a la embajada de Estados Unidos para condenar la muerte de Floyd a manos de la policía.

Los inconformes repitieron las últimas palabras la víctima: "No puedo respirar", y corearon mensajes como "No hay paz sin justicia" o "Ustedes, los racistas, son los terroristas".

En Roma, Italia, una manifestación congregó a miles de jóvenes en la famosa Piazza del Popolo. Estos se arrodillaron en silencio, con el puño en alto, durante nueve minutos, el tiempo durante el cual el policía mantuvo su rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd, hasta que éste falleció.

En Londres, Reino Unido, miles de británicos se manifestaron por segundo día consecutivo, degenerando en incidentes con la policía a primeras horas de la noche.

También en Bruselas, Bélgica, cerca de 10 mil manifestantes, según la policía, se congregaron ante el palacio de justicia.

Hubo actos vandálicos después de la manifestación y la policía detuvo a 150 personas, informó el alcalde de Bruselas.

En Zwolle y Maastricht, Holanda, también se registraron manifestaciones, y en Budapest, Hungría, un millar de personas se reunieron cerca de la embajada estadounidense.

También hubo protestas en Dinamarca, Suecia y Suiza.

En Alemania, los jugadores de cuatro equipos de la Bundesliga se arrodillaron en apoyo a la lucha antirracista.

Para Leinisa Semedo, una traductora de español de 26 años de Cabo Verde, "el racismo no conoce fronteras".

"He vivido en China, Portugal, y ahora en España y en todos los países donde he vivido, he experimentado discriminación debido al color de mi piel".