Reino Unido prepara un plan de desconfinamiento progresivo

El primer ministro británico, Boris Johnson, está preparando un plan de desescalada progresiva, que según varios medios prevé anunciar el domingo, con medidas de distanciamiento social para limitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Reino Unido.

Johnson decretó el 23 de marzo un confinamiento que después fue prolongado hasta el 7 de mayo, fecha en que debe ser revaluado.

Sin embargo, según la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, cuyo gobierno autónomo se coordina con Londres, es "muy probable que el jueves les pida que sigan respetando el confinamiento más tiempo".

Según Sturgeon, "los números de personas que siguen infectándose y la muy importante tasa de reproducción continúan siendo demasiado altos para hacer cualquier cambio significativo".

Un portavoz de Downing Street explicó que el gobierno "está obligado a hacer una revisión" el jueves pero no tiene fecha fija para el anuncio de nuevas medidas.

Johnson, que estuvo hospitalizado (incluidos tres días en cuidados intensivos) tras contraer COVID-19, prometió que esta semana presentaría una "hoja de ruta" para un progresivo desconfinamiento y reactivación de la economía.

Pero eso no implica que esta se ponga en práctica de inmediato.

En un vídeo difundido el lunes en la cuenta Twitter de Downing Street, el primer ministro reiteró que solo se podrá pasar a la "segunda fase" cuando el gobierno este convencido "de que cualquier modificación de las medidas actuales no corre el riesgo que provocar un segundo pico de infecciones".

