México investigan caso de hombre que murió tras ser detenido por no usar mascarilla

Autoridades del estado mexicano de Jalisco investigan el caso de Giovanni López, un hombre que murió tras ser detenido por la policía por supuestamente no utilizar mascarilla para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

López, de 30 años, murió a inicios de mayo en la localidad de Ixtlahuacán, aunque sus familiares recién denunciaron el episodio esta semana. El miércoles, la Fiscalía dio detalles de la investigación a la prensa.

En declaraciones al medio LatinUns, Christian López, hermano de la víctima, realtó que el pasado 4 de mayo policías de la zona "llegaron a hacer una redada de levantar (detener) gente que no trajera (puesto) cubrebocas".

"A mi hermano lo agarraron como diez policías. A mí también, pero yo me alcancé a zafar (…) a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí", dijo el testigo, quien grabó un video del arresto, el cual se ha hecho viral en las redes sociales.

En la grabación también es posible escuchar a una mujer increpando a los policías.

"No lo pueden subir (a la patrulla) porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae cubrebocas?".