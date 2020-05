VIDEO. Costa Rica acepta el matrimonio igualitario y celebra su primera boda entre personas del mismo sexo

Costa Rica se convirtió esta semana en el primer país centroamericano en aceptar el matrimonio igualitario, y su entrada en vigencia fue recibida con la transmisión en vivo del casamiento entre dos mujeres en la localidad de San Isidro de Heredia.

Dunia Araya y Alexandra Quiros se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en Costa Rica.

Vestidas de blanco, las dos jóvenes se casaron ante una notaria protegida con mascarilla, como parte de las medidas para evitar el coronavirus (COVID-19).

"Este cambio provocará una transformación social y cultural significativa que permitirá a miles de personas casarse ante un abogado", comentó el presidente Carlos Alvarado durante la transmisión.

La aceptación del matrimonio igualitario es resultado de un fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 2018, que declaró inconstitucional una disposición del Código de Familia que prohibía los casamientos entre personas del mismo sexo.

En el fallo, la sala constitucional dio a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para legislar al respecto y, en caso de no hacerlo, la disposición sería anulada el 26 de mayo, como ocurrió.

La decisión de la sala constitucional se dio en respuesta a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en enero de 2018 determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las heterosexuales.

En la transmisión, organizada por la campaña Sí Acepto Costa Rica, se presentaron decenas de saludos de personalidades internacionales, como la cantante española Mónica Naranjo, quien adelantó que el cambio legal "ocasionará que otros países del continente lo sigan".

Costa Rica es, además, el octavo país de el continente americano en aceptar el matrimonio igualitario y el vigésimo noveno en el mundo.

"Felicidades, Costa Rica, los ojos del mundo están sobre ustedes", manifestó el activista estadounidense, Evan Wolfson, de la organización Freedom to Marry (Libertad para Casarse).

"Congratulations, #CostaRica, the eyes of the world are on you" — the first @freedomtomarry country in Central America, and the 29th worldwide!https://t.co/5iX5K8Lkym

— Evan Wolfson (@evanwolfson) May 26, 2020