VIDEOS. Miles de evacuados por históricas inundaciones en Michigan, Estados Unidos

Miles de personas en el estado estadounidense de Michigan fueron evacuadas el miércoles ante los desbordes de dos represas tras fuertes lluvias, desencadenando inundaciones "históricas".

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró el estado de emergencia en el condado de Midland, donde se ubican las represas en Edenville y Sanford.

Según Whitmer, la zona central de Midland, una ciudad de aproximadamente 42 mil habitantes, pronto podría verse inundada bajo aproximadamente 2.7 metros de agua.

"Estamos anticipando un nivel históricamente alto de agua".

"Estamos anticipando un nivel históricamente alto de agua".

En redes sociales, las autoridades del condado indicaron que unos 10 mil habitantes de la ciudad y otras 950 personas de los alrededores abandonaron la zona.

No estaba claro si hubo víctimas fatales por las inundaciones iniciales.

Dramatic video from the air shows the Edenville, Michigan dam breach. You can see the water pouring out of Wixom Lake.

Por su pare, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre inundaciones repentinas peligrosas, e instó a los residentes del área a buscar terrenos más altos de inmediato.

El martes, varios ríos en Michigan, un estado del norte rodeado por los Grandes Lagos, habían alcanzado un nivel de potencial inundación tras intensas lluvias.

Dramatic Video: This is video taken just after the Edenville Dam breached.

El presidente Donald Trump tiene previsto viajar al estado el jueves, para visitar una planta de fabricación de automóviles que ha sido reutilizada para fabricar respiradores.

La planta se encuentra en el sur del estado, cerca de su ciudad más grande, Detroit.

Agravado por el COVID-19

El desastre de las inundaciones y la consecuente evacuación se ven agravados por la pandemia de coronavirus (COVID-19), que ha obligado a los habitantes de Michigan, como a todos los estadounidenses, a mantener distanciamiento social para evitar la propagación del virus.

"Es difícil de creer que estamos en medio de una crisis que llega cada 100 años, una pandemia mundial, y que debemos enfrentar también lo que parece es la peor inundación en 500 años", declaró Whitmer, que se presentó en Midland.

Whitmer instó a los evacuados a refugios a usar mascarillas protectoras y mantener el distanciamiento social cuando sea posible.

*Con información de AFP