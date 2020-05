Juez no otorga arresto domiciliario al expresidente Otto Pérez

El expresidente Otto Pérez Molina buscaba que se le otorgara arresto domiciliario bajo el argumento de que existe riesgo de que se vea afectado por el Covid-19 si permanece en prisión; sin embargo, no se le autorizó dejar la prisión.

El exfuncionario, señalado en diferentes casos de corrupción, planteó este martes la solicitud ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

Su abogado defensor, César Calderón, expuso que su defendido presenta problemas de salud relacionados con el corazón, es mayor de 60 años y además recientemente fue sometido a una cirugía de vesícula.

En ese sentido, resaltó que es parte de los grupos vulnerables señalados por las organizaciones nacionales e internacionales con relación al coronavirus.

“Mirémonos las caras en este momento señor juez. En esta sala no hay nadie que no haya tomado precauciones. Para entrar a esta sala yo me limpié tres veces los zapatos con alcohol. Todos tenemos mascarilla. Todos nos estamos cuidando y estamos sanos”, señaló el profesional.

Esto para hacer ver que para Otto Pérez podría tener consecuencias en si llegara a contraer la enfermedad.

En tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se opuso a que se le otorgue arresto domiciliario por el riesgo que podría representar en el proceso de investigación.

Tras analizar los argumentos de ambas partes y la situación legal en la que se encuentra el exfuncionario, el juez Gálvez rechazó concederle medidas sustitutivas, por lo que deberá seguir en prisión.

La audiencia de revisión de medidas estaba programada para ayer; sin embargo, tuvo que ser suspendida porque el juez Gálvez tuvo complicaciones para llegar a Torre de Tribunales debido al congestionamiento vehicular en la ruta Interamericana.

Otras peticiones

Además de Otto Pérez, otros cuatro señalados en el caso Cooptación del Estado buscan que se les otorguen medidas sustitutivas.

Los requerimientos ya fueron planteados ante el juez competente por parte de Jonathan Chévez y Raúl Osoy; sin embargo, se les rechazaron y deberán continuar en prisión.

Está pendiente que se realicen las diligencias de Emilia Ayuso y Judith Ruiz.