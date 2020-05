Ideas para celebrar el Día de la Madre en confinamiento

View this post on Instagram

Porque me lo pedisteis ayer, aquí tenéis la sesión de yoga, una sesión light, pero creo que suficiente para iniciarnos un poquito! ⠀ Todos los días hago una sesión de ejercicio por la tarde, en directo y aquí os dejo la grabación, espero que disfrutéis!! 🧘🙏 NAMASTE ⠀ ⠀ ⠀ #yoga #ejerciciosencasa #meditacion #helenahbl