Ministerio de Educación pide no recargar con tareas a estudiantes en los hogares

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dio a conocer que han recibido información acerca de que algunos establecimientos han estado recargando a los estudiantes en cuanto a temas y tareas en la educación a distancia.

Las actividades se encuentran suspendidas desde marzo en todos los niveles educativos, tanto en el ámbito público como privado, por la emergencia del Covid-19.

En entrevista con Emisoras Unidas, la funcionaria señaló que conocen que los establecimientos continúan las actividades de aprendizaje de diferente maneras, ya sea con guías impresas o en plataformas digitales.

Sin embargo, se ha dado casos en que los alumnos se ven enfrentados no solo a un cambio en la modalidad educativa, sino también a la cantidad de trabajo.

“El niño está en su hogar y está protegido, pero no se va a saturar de tareas, porque no lo tenemos presente y no podemos delegar la responsabilidad de educar, tampoco”, resaltó Ruiz.