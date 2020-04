Trump ordena destruir embarcaciones de Irán que “acosen” barcos de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que ordenó a los militares estadounidenses atacar y destruir cualquier embarcación de Irán que se acerque de manera peligrosa a barcos de su país.

"Ordené a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir todas y cada una de las embarcaciones iraníes que acosen nuestros barcos en el océano", tuiteó el mandatario este miércoles.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020