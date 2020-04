Trump suspende temporalmente migración a Estados Unidos por el COVID-19

El presidente Donald Trump dijo que suspenderá "temporalmente" la migración hacia Estados Unidos debido al nuevo coronavirus (COVID-19), el cual calificó de "enemigo Invisible".

"En vista del ataque del 'enemigo invisible', además de la necesidad de proteger el empleo de nuestros grandiosos ciudadanos estadounidenses, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender la inmigración hacia Estados Unidos", tuiteó el mandatario estadounidense.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020