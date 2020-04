Trump sugiere que EE. UU. ya pasó el pico de contagios de coronavirus

En conferencia de prensa este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el país "probablemente" ya pasó el pico de contagios de coronavirus (COVID-19), y señaló que el jueves anunciará las "directivas" para reabrir la economía del país.

"Está claro que nuestra estrategia agresiva está funcionando", dijo el mandatario.

"Esta situación alentadora nos ha puesto en una posición muy sólida para finalizar las directivas para la reanudación de la actividad en los estados", agregó.

To date, more than 3.3 million Coronavirus tests have been completed and 48 different tests have been authorized. pic.twitter.com/oShlHhPgTK

