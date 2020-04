Epidemia de COVID-19 entra en curva descendente en Nueva York

En conferencia de prensa este domingo, el gobernador Andrew Cuomo anunció que la epidemia de coronavirus (COVID-19) en el estado de Nueva York, epicentro del brote en Estados Unidos, está "en descenso".

Durante su alocución, Cuomo instó, sin embargo, a no abandonar las medidas de confinamiento.

"Hemos pasado el pico, y todo indica que en este punto estamos en descenso", dijo el gobernador neoyorquino, pero advirtió que la continuidad de la tendencia a la baja depende de las acciones que se tomen de ahora en adelante.

We believe NY is past the peak and we are now descending the other side of the mountain.

The continuation of this positive trend depends on our actions.

What each of us does makes all the difference.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 19, 2020