Nueva York extiende medidas de aislamiento hasta el 15 de mayo

El estado de Nueva York, el más afectado de Estados Unidos por la pandemia de coronavirus (COVID-19), deberá acatar estrictas medidas de aislamiento hasta el próximo 15 de mayo, anunció este jueves el gobernador Andrew Cuomo, tras indicar que en las últimas 24 horas se registraron 606 muertos, la cifra más baja en 10 días.

El gobernador indicó que la cifra de hospitalizaciones y de admisiones a cuidados intensivos sigue cayendo, pero que aún hay unos 2 mil nuevos infectados por el virus cada día, por lo cual la mayor ciudad estadounidense deberá permanecer en cuarentena.

"Tenemos que continuar lo que estamos haciendo. Me gustaría que la tasa de infección cayera aún más. La política de aislamiento de Nueva York será implementada hasta el 15 de mayo", dijo Cuomo en conferencia de prensa.

"No quiero hacer proyecciones más allá de ese periodo (…) un mes es mucho tiempo".

"Sé que esto es difícil. Quisiera poder decir que esto terminará pronto, pero no puedo. Debemos tomar decisiones basadas en la ciencia y en los datos. Vidas humanas están en juego", añadió.

Mascarilla obligatoria

El gobernador recordó que a partir de este viernes será obligatorio utilizar una mascarilla cuando las personas no puedan respetar una distancia de dos metros una de otra, como en el transporte público o el supermercado.

En una señal esperanzadora, Cuomo sostuvo que el estado de Nueva York, que ha registrado ya más de 11 mil 586 muertos por el virus, y cuenta con más de 202 mil casos positivos de COVID-19, donará 100 respiradores a Nueva Jersey, cuya curva de infecciones sigue subiendo, y al parecer no ha alcanzado el ápice, así como otros 100 a Michigan y 50 a Maryland.

"Comprendemos cómo es compartir recursos como nunca lo comprendimos antes, y comprendemos lo que es compartir entre estados y lo buena que fue la gente con Nueva York cuando lo necesitábamos", dijo Cuomo.

*Con información de AFP