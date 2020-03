Canadá no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos

Ayer, el Comité Olímpico Internacional (COI) tomó la medida de suspender los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el ente no anunció la fecha en que se disputarían o si estos serán cancelados en su totalidad.

Será hasta dentro de un mes cuando el presidente del COI, Thomas Bach tomé una decisión final que beneficie a todas las partes.

Canadá "ha tomado la decisión oficial de no enviar deportistas" a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano debido a la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron el Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC).

"El COC y el CPC solicitan al Comité Olímpico Internacional (COI), al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y a la Organización Mundial de la Salud postergar los Juegos por un año", apelaron ambos organismos canadienses en un comunicado conjunto, apoyados por sus comisiones de atletas, las organizaciones deportivas nacionales y el gobierno de Canadá.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

El COI se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para postergar los Juegos de Tokio, previstos del 24 de julio al 9 de agosto próximos por parte de las federaciones deportivas y los atletas preocupados por la pandemia de COVID-19.

El nuevo coronavirus, surgido en diciembre en China, ya se ha cobrado la vida de aproximadamente 14 mil personas y ha contagiado a unas 324 mil en 171 países y territorios, según un balance elaborado por la AFP con casos confirmados, aunque el número real puede ser mucho más alto.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 22, 2020