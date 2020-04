Trump suspende el financiamiento de EE. UU. a la OMS en plena pandemia de COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), denunciando la "mala gestión" de la entidad frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que estaba ordenando a su gobierno detener el envío de los fondos, mientras "se realiza una revisión para evaluar el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus".

Según Trump, la OMS impidió que hubiera transparencia sobre el brote reportado por primera vez en China en diciembre.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020