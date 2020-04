OMS responde a críticas de Trump y le pide que “no politice” el coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles a Donald Trump que "no politice el virus", en alusión a las críticas del mandatario estadounidense sobre la relación entre la organización y el gobierno chino.

También llamó a Washington y Pekín a "unir fuerzas para combatir a este peligroso enemigo", en alusión a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Recientemente, Trump acusó a la OMS de "estar muy sesgada hacia China", tras recordar que, cuando inició la epidemia, la organización señaló que prohibir los viajes al gigante asiático, epicentro del brote, no era aconsejable.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020