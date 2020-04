Nueva York registra nuevo récord de muertes por coronavirus

El estado de Nueva York registró un nuevo récord de muertos por el coronavirus (COVID-19) en las últimas 24 horas, con 779 fallecidos, informaron autoridades.

No obstante, la curva de hospitalizaciones comenzó a bajar, aseguró el miércoles el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

"No hay duda de que estamos bajando la curva", dijo Cuomo en conferencia de prensa.

"La cifra de pacientes hospitalizados está cayendo" a raíz de las medidas de confinamiento adoptadas, añadió.

No obstante, el gobernador calificó de "terrible" el récord de 779 muertos en las últimas 24 horas, contra el anterior récord de 731, registrado el día previo.

Cuomo explicó que las muertes siguen subiendo porque la mayoría de los enfermos hospitalizados y conectados a un respirador van falleciendo a lo largo de los días.

Aunque la curva esté bajando "de ninguna manera esto significa que estemos fuera de peligro", aclaró Cuomo.

Si la gente no respeta la cuarentena, "los números subirán", advirtió.

To all those celebrating, best wishes for a happy and meaningful Passover. pic.twitter.com/5Mznp9MHrd

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 8, 2020