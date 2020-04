Tigresa de zoológico neoyorquino da positivo por COVID-19

Una tigresa del Zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo por coronavirus (COVID-19), dijo la institución el domingo, y se cree que contrajo el virus de un cuidador contagiado que no presentaba síntomas.

La tigresa malaya de cuatro años, llamada "Nadia", junto con su hermana "Azul", dos tigres de Amur y tres leones africanos desarrollaron tos seca, pero el zoológico aclaró que se espera que todos los especímenes se recuperen por completo.

"Testeamos al felino tomando todas las precauciones y nos aseguraremos de que cualquier conocimiento que obtengamos sobre el COVID-19 contribuirá a la comprensión sobre este nuevo coronavirus", señala el comunicado.

"Aunque han experimentado una disminución del apetito, a los felinos del Zoológico del Bronx les está yendo bien bajo cuidado veterinario y están alegres, en alerta e interactúan con sus cuidadores", detalló.

Los cuatro zoológicos y el acuario de Nueva York han estado cerrados desde el 16 de marzo.

— Bronx Zoo (@BronxZoo) April 6, 2020