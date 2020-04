Por coronavirus, suspenden convención demócrata para elegir candidato a las elecciones

La convención demócrata que debe elegir al candidato para las elecciones de noviembre fue pospuesta un mes, a la semana del 17 de agosto, debido a la emergencia que atraviesa Estados Unidos por la pandemia de la coronavirus (COVID-19).

Milwaukee, Wisconsin, permanece como sede de la cita, programada originalmente para el 13 al 16 de julio.

"Ante el clima actual de incertidumbre, creemos que la medida más inteligente es tomar tiempo adicional para monitorear cómo se desarrolla esta situación para que podamos posicionar mejor a nuestro partido para una convención segura y exitosa", dijo el jefe del Comité de la Convención Nacional Demócrata, Joe Solmonese, al hacer el anuncio.

In our current climate of uncertainty, we believe the smartest approach is to take additional time to monitor how this situation unfolds so we can best position our party for a safe and successful convention.https://t.co/la5O3e8RSu — Joe Solmonese (@JSolmonese) April 2, 2020

La decisión se tomó "a la luz de la crisis de salud sin precedentes" que enfrenta el país, dijeron los organizadores, que planean "ajustar la forma que tendrá la convención, el número de asistentes y su agenda" para limitar los riesgos de contagio, según un comunicado.

Estados Unidos, que ya sobrepasa la barrera de los 5 mil 300 muertos por COVID-19, es el país con más casos confirmados (más de 226 mil) en todo el mundo.

Cerca de 9 de cada 10 estadounidenses han sido ordenados a quedarse en casa para contener la propagación del virus, y unos 10 millones de personas en el país han solicitado subsidios de desempleo en las últimas dos semanas, debido al paro generalizado de actividades.

In light of the unprecedented health crisis facing our country, the 2020 Democratic National Convention will now be held the week of August 17 in Milwaukee, providing our team more time to determine the most appropriate structure for this historic event.https://t.co/DybjUJuUUA — 2020 Democratic National Convention (@DemConvention) April 2, 2020

Aspirantes piden aplazamientos

El exvicepresidente estadounidense, Joe Biden, un moderado de 77 años favorito en la carrera por la investidura partidaria, había pedido el aplazamiento de la convención debido a la pandemia.

I know many folks are feeling anxious and worried. I just want you to know that you're not alone. Americans in every corner of the country are feeling the same exact way you are. We may be physically apart, but we are all in this together — and we will overcome this. I promise. — Joe Biden (@JoeBiden) April 2, 2020

Biden compite contra el senador independiente Bernie Sanders, de 78 años, pero le lleva una ventaja considerada por expertos como "casi insuperable".

Sanders, por su lado, pidió el miércoles la postergación de esos comicios.

In the midst of the exploding unemployment and public health crises, Congress must pass new and unprecedented emergency legislation that guarantees health care for all and allows every American worker to continue receiving their paycheck. Working on details now. — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 2, 2020

La importancia de Milwaukee

En tanto, el presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, elogió la colaboración de la ciudad de Milwaukee durante "esta crisis global", y subrayó la importancia de Wisconsin, un estado que sorprendió en 2016 al elegir a Donald Trump como presidente, tras haber votado dos veces por su predecesor demócrata Barack Obama.

"En particular, queremos llamar la atención sobre Wisconsin como un estado clave, ya que está en el corazón de tantas promesas que Donald Trump no cumplió" a los votantes, agregó.

Desde el 13 de marzo, 15 estados y un territorio reprogramaron sus votaciones debido a la crisis sanitaria. Wisconsin, sin embargo, aún tiene sus internas previstas para dentro de una semana, el 7 de abril.

*Con información de AFP