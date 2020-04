Coronavirus: Recomiendan no salir de casa durante la Semana Santa

Al tiempo que el presidente anunciaba el cierre de las playas y centros vacacionales, el doctor Juan Manuel Luna recomendaba en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas no salir de casa durante el descanso de Semana Santa.

Luna hizo énfasis en recomendar a las familias que no salgan de viaje en esa época y compartió que a sus pacientes les ha explicado que existen probabilidades de contagio.

"Nos preocupa mucho la Semana Santa… si no se prohíbe estrictamente en ese periodo la circulación, vamos a tener problemas", dijo el galeno en entrevista telefónica.

"Si no nos resguardamos, si no nos confinamos esto será terrible, no solo por Guatemala sino para el mundo entero", dijo Luna.

Casi 300 personas detenidas durante el toque de queda Desde que se implementó la restricción para la movilidad a nivel nacional, la PNC ha capturado a aproximadamente 5 mil personas por no respetarla.

La contigencia

El médico dijo que aún no se tiene conocimiento de que el cuerpo humano sea capaz de desarrollar anticuerpos contra el Coronavirus COVID-19.

"Cuando tengamos las pruebas de sangre podremos determinar si alguien tiene anticuerpos, lo que quiere decir que tuvo la enfermedad y nunca se dio cuenta. Ese 30% de asintomáticos son los que nos preocupan", dijo el galeno.

El doctor Luna explicó que, según sus propias estimaciones se deberían realizar 100 mil pruebas por cada millón de habitantes, considerando una población de 17 millones de habitantes en el país.

Elemento del Ejército da positivo a Coronavirus El paciente ingresó recientemente al país tras permanecer en capacitación en España.

"En este momento, aunque hayan muchas pruebas, no hay que sobrecargar con casos que no lo ameritan".

El comportamiento del Coronavirus

La diferencia del COVID-19 con otros coronavirus o la influenza, es que su capacidad de contagio es muy alta, motivo por el que se ha esparcido en poco tiempo (tres meses) en el mundo

Luna explicó que en términos de epidemiología el nivel de contagio del COVID-19 es entre 3 y 6, uno más alto que anteriores coronavirus.