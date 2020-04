Florida ordena confinamiento obligatorio por pandemia de coronavirus

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó el miércoles que ordenará el confinamiento obligatorio a los 21 millones de habitantes del estado, excepto para realizar actividades esenciales, como medida para detener el avance de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

"Firmaré una orden ejecutiva instruyendo a todos los floridianos que limiten los movimientos y las interacciones entre personas fuera de sus casas a lo necesario para obtener o proveer servicios esenciales o conducir actividades esenciales", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Hasta este miércoles, Florida sumaba casi 7 mil casos de coronavirus, de los cuales más de la mitad se concentran en el sureste, en los condados de Miami, Broward y Palm Beach.

Como otros condados presentaban casos aislados, DeSantis se resistía a ordenar confinamiento obligatorio para toda su jurisdicción, a pesar de las crecientes presiones para que lo hiciera.

La orden se hará válida durante 30 días, comenzando el jueves a medianoche, añadió el gobernador.

As we continue to fight the spread of #COVID19, I encourage every Floridian to utilize the resources available below. My administration is focused on providing as much help as possible to the people of Florida. We will get through this together. pic.twitter.com/MEBEqXL0O6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 1, 2020