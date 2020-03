EE. UU. insta a Maduro y a Guaidó a abrir paso a nuevas elecciones en Venezuela

En rueda de prensa este martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, instó tanto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como al líder opositor, Juan Guaidó, a "hacerse a un lado" para celebrar nuevas elecciones en el país sudamericano.

Según Pompeo, ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios.

"El presidente del gobierno de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones (…) Nicolás Maduro debe irse", destacó, citado por la AFP.

Posteriormente, por medio de Twitter, Pompeo reiteró que Estados Unidos continuará presionando a Maduro hasta que "acepte una verdadera transición democrática".

"Hoy, Estados Unidos presentó un marco para una transición democrática como un camino claro, equitativo y de sentido común para poner fin a la crisis política en Venezuela . La presión económica continuará hasta que Maduro acepte una verdadera transición democrática", escribió.

Today the U.S. presented a framework for a democratic transition as a clear, equitable, and common sense path to end the political crisis in #Venezuela. Economic pressure will continue until Maduro accepts a genuine democratic transition.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 31, 2020