Papa Francisco implora “misericordia para la humanidad” ante el coronavirus

El papa Francisco participó este miércoles en una oración ecuménica mundial para "implorar la misericordia para la humanidad", duramente "golpeada" por la pandemia del coronavirus.

"Hoy nos hemos dado cita, todos los cristianos del mundo, para rezar el 'Padre Nuestro', la oración que Jesús nos enseñó", dijo el pontífice, hablando en directo desde su biblioteca del palacio apostólico del Vaticano.

"Rezamos por los enfermos y sus familias; por los trabajadores de la salud y los que los ayudan; por las autoridades, las fuerzas del orden y los voluntarios; por los ministros de nuestras comunidades", agregó el Papa argentino, quien luego rezó la oración del Padre Nuestro.

Diócesis de todo el mundo se movilizaron para invitar a los fieles a la oración.

El obispo de Canterbury, Justin Welby, jefe de los anglicanos, se unió a la oración ecuménica del papa en su cuenta de Twitter.

Using the words that Jesus taught us, we call out to God in the face of this pandemic. #PrayTogether #PrayForTheWorld pic.twitter.com/VttTRyGG8j

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) March 25, 2020