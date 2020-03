El miedo al coronavirus impulsa la venta de armas en Estados Unidos

La venta de armas en Estados Unidos se disparó en las últimas dos semanas, coincidiendo con el avance de la pandemia de coronavirus.

Las personas almacenan armas y municiones por temor a que la pandemia pueda desencadenar disturbios sociales.

"Hemos tenido un aumento de alrededor del 800 % en las ventas", dijo David Stone, propietario de la tienda Dong's Guns, Municiones y Recargas, ubicada en Tulsa, Oklahoma.

"Todavía no me he quedado sin ningún calibre pero estoy cerca".